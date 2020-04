Første test: Ny Ford Kuga med kabel er et oplagt danskerhit

Hvad er nyt?

Tredje generation Kuga er den første SUV, som bygger på C2-platformen fra den seneste Ford Focus. Med den har Kuga tabt sig op til 90 kg, selvom den har lagt sig ud, rent størrelsesmæssigt.Den vigtigste nyhed ligger under motorhjelmen. For første gang i en europæisk Ford, kan du finde en benzinmotor, der får hjælp af en elmotor, med strøm fra et batteri, der kan lades op hjemmefra.Med andre ord: Kuga fås som plug-in hybrid og det er en kraftig én af slagsen med en systemydelse på 225 hk og en evne til at køre 56 km på ren strøm. Senere i 2020 kommer Kuga også som selvopladende hybrid med samme benzinmotor.





Der er også traditionelle diesel- og benzinmotorer i modelprogrammet, hvoraf nogle af dem er milde hybrider. De yder fra 120 til 190 hk. Dén med 190 hk er en diesel og trækker som den eneste variant på alle fire hjul i stedet for forhjulene alene.