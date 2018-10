Derfor er ny Ford Focus finalist til Årets Bil 2019

Underholdende køreegenskaber med ST-Line

Styretøjet er yderst præcist og informativt, og indstyringen er skarp. Som altid i en Focus er bagenden til at snakke med, hvis du gerne vil have bilens snude til at dykke skarpere ind, når du bremser eller letter på speederen i et sving.

ST-line betyder 10 mm sænket undervogn, men det er altså stadig en relativt komfortabel sag, der ikke vil være belastende til hverdag. Vælger du “dansker-variant”: En Focus med 1,0 EcoBoost med 125 hk, standardundervogn og en mere simpel compoundaksel, leverer den samme gode følelse af en solid og køreglad bil i balance. Begge varianter er både komfortable og støjsvage.

Praktisk hverdagsbil

Køredynamikken trives i bedste velgående, men hverdagspraktikken er også forbedret markant. Akselafstanden er øget med fem cm, og det er medvirkende til, at bagsædepladsen er vokset i alle retninger. Ford lover, at Focus har klassens bedste bagsædeplads, og uden at lægge hovedet på blokken kan der faktisk være noget om snakken.

Instrumentbordet er helt nyt og ligner dét fra Fiesta. Forgængerens lodrette luftdyser, fnidrede knapper og integrede infotainmentskærm er erstattet af en stramt designet løsning med en lodretmonteret skærm.