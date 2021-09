Ford’s bissebil har fået nyt fjæs og mere bundtræk

Faceliftet Ford Fiesta

Ford har netop afsløret den faceliftede Ford Fiesta. Det er sjældent, at en bilfabrikant tager udtrykket så bogstaveligt, for den største ændring er et helt nyt ansigt, hvor logoet er migreret fra motorhjelmen og ned på grillen.

Men lad os starte med det sjoveste - det betyder nemlig også, at den hurtige Fiesta ST har fået en overhaling. EcoBoost-motoren på 1,5 liter spytter stadig 200 hk ud, men momentet (bundtrækket) er hævet fra 290 Nm til 320 Nm. Recaro-sæderne er røget ud og er erstattet af Ford’s egne sportssæder.

Ford Fiesta ST kommer som standard med 18” fælge og kører 0-100 km/t på 6,6 sekunder - desuden kan den fås i en ny farve som Ford har givet et af de bedste lak-navne længe: “Mean Green”.

Fiesta ST skal konkurrere med blandt andre den faceliftede VW Polo GTI og den nye Hyundai i20N.