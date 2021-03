Farvel til Ford Mondeo

Ford Mondeo, der indtil videre er solgt i over fem millioner eksemplarer, er blevet udkonkurreret af SUV'er og crossovers, som lader til at have vundet kundernes gejst. Markedet er smuldret under den ellers så populære stationcar, og Ford må nu til tegnebrættet for at skabe noget med større efterspørgsel.

Med Mondeoens endeligt tæller Fords modelprogram, i B- og C-segmentet nu kun Fiesta og Focus. Det skal blive interessant at se, hvad der skal blive af de to modeller, nu når Ford har meldt ud at de vil være 100% elektriske i 2030. Ford kommer formentlig ikke til at præsentere nye biler med forbrændingsmotorer frem mod deres mål om elektrificering af hele modelprogrammet.