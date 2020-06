YouTuber får beslaglagt sin bil, da den er en kopi af Eleanor fra Gone in 60 Seconds!

Chris' Mustang er beslaglagt

At få taget sin bil er noget af det værste vi på Bil Magasinet kan forestille sig, og det er netop sket for en amerikansk YouTuber. Chris Steinbacher står bag den populære YouTube-kanal "B is for Build" med 1,3 mio. følgere, hvor han typisk tager en skadet bil og opbygger den igen på ny. Det er sjældent, at Chris går efter originalitet, og det gjorde han heller ikke i det seneste tilfælde, skriver TheDrive.com.

Et af hans seneste projekter var en 2015 Ford Mustang, som han var igang med at strippe for derefter at montere karrosseriet fra en 1967 Mustang udført med samme styling som Eleanor-filmbilen fra Gone in 60 Seconds. Så langt kom han dog aldrig. Chris er nemlig blevet sagsøgt af et selskab kaldet Eleanor Licensing LLC, og de har nu indgået et forlig, hvori Chris' Mustang helt er blevet fjernet fra hans adresse og overdraget til firmaet. Samtidig er han blevet tvunget til at slette alle videoer om Mustang'en fra sin kanal. Se hans video om episoden i slutningen af artiklen, men først får du lige lidt baggrund.