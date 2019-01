Derfor skal du købe en Ford Fiesta ST!

I november-nummeret af Bil Magasinet tog en Ford Fiesta ST med Performance-pakke og mekanisk spærredifferentiale en suveræn sejr i en sammenligningstest mod to skrappe konkurrenter på Ring Knutstorp. Spørgsmålet er så, om den duer til noget ude i den virkelige hverdagsverden, langt væk fra den der trackday, som du har talt om i evigheder, men aldrig er kommet til?

Nysgerrig og stadig deprimeret over, at politikerne i ramme alvor snakker om at sende nye biler med forbrændingsmotorer i skammekrogen i en nær fremtid, tager jeg Ford Fiesta ST-testbilen med ud på min hemmelige testrute for at blive opmuntret og klogere.

En halv time fra redaktionen ligger et stykke episk landevej omgivet af marker. Her er ingen sideveje eller sure naboer, og udsynet er så godt, at du kan vride ørerne om uden at genere naboerne eller risikere at møde en fotovogn.

Ford Fiesta ST2 unden mekanisk spær

Testbilen er en såkaldt ST2-udstyrs­version, der i praksis opgraderer udstyrslisten med et par andre alufælge og blå syninger i kabinen. Testbilen må dog undvære det føromtalte mekaniske Quaife-differentialespær på forakslen. Det er dog kun på våd asfalt, at du bemærker det, når forhjulene stamper og har problemer med at få de 200 hk og 290 Nm ned i asfalten. På tør vej ryger man afsted med det samme, og underholdningsfaktoren er høj, uanset hvilken hastighed du kører med.

Skal du bruge din Fiesta ST på en bane, så find de 9.960 kr. ekstra, det koster at få den med spærredifferentialet. Men det er ikke et must for at more sig til hverdag.