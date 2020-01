Derfor er denne gamle Ford Mustang netop solgt for over 25 mio. kr.

I 1980 blev den kørt i garage

Efter bilen blev brugt i filmen, blev den købt af en medarbejder hos filmselskabet Warner Bros. Han kørte i den et par år, indtil en privat detektiv i New Jersey nord for New York købte den. Herefter brugte han den i fire år, indtil han fik børn og fik brug for (surprise!...) kontanter. Det var her, den endte ved sin tredje ejer, som faktisk har beholdt den siden.

Robert Kiernan hed manden, som købte den for 6.000 dollars, og bevarede bilen stort set, som den så ud i filmen. Hans kone brugte bilen i en lang periode til at køre på sit arbejde som skolelærer i New Jersey.

I 1980 gik koblingen på bilen efter 65.000 miles. Herefter blev den parkeret i garagen, og fra det punkt fik den lov til at stå stille. Den blev gemt væk men altid passet på, for familien elskede bilen. Men de holdt det for sig selv, at de var indehaver af den. Da Robert døde i 2014, blev bilen givet videre til hans søn, Sean Kiernan, som stille og roligt gik i gang med at gøre bilen køreklar. Den gennemgik en nænsom restaurering af de mekaniske dele, mens patinaen fik lov til at blive.

En sjov detalje er, at Steve McQueen i 1977 prøvede at købe bilen tilbage fra Robert Kiernan men desværre uden held. Steve McQueen tilbød endda at hjælpe Robert med at finde en lignende bil, men han var ikke interesseret i at sælge. Og det var nok klogt, for bilen er netop blevet solgt på auktion i USA for et rekordbeløb.