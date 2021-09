Denne Mustang har den bedste lyd i verden - og kører 67 km på en halv tank!

Hvis Hulk var en muskelbil

En almindelig Ford Mustang GT er en pragtfuld hestevogn med velafstemt V8-power, så det virker heftigt at opgradere den med superkræfter som i en McLaren 765 LT.

Min ene hjernehalvdel fristes til at sparke foden mod speederpedalen, den anden holder igen, mens den spiller fæle Youtube-klip på nethinden. Dem, hvor kåde Ford Mustang-ejere skal spille smart og med imponerende præcision drifter bilen direkte ind i det nærmeste træ. Jeg strammer grebet om Alcantara-rattet, giver fuld gas og håber at ingeniørerne har gjort deres arbejde ordentlig, da ikonet blev forvandlet til et monster…

Sådan starter Søren Juuls testkørsel af den bindegale Shelby GT500.

Husk at bestille senest d. 28. juli, hvis du skal være sikker på at få bladet med Shelby GT500 i din postkasse!

