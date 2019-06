Denne Mustang er fremtidssikret

Hvis der er én bil, der er indbegrebet af V8-bulder, er det Ford Mustang. Modellen har i mere end 50 år har været synonym med V8-motor, men nu har et britiske firma været inde og pille ved noget så essentielt som V8-motoren. Briterne hiver det benzinslugende hjerte ud og erstatter det med et par elmotorer!

Jo, den er god nok. Firmaet hedder Charge Cars, og nogen ville nok mene, at de har bevæget sig ud på dybt vand.

Udgangspunktet er en flot 60’er Fastback, som er blevet konverteret til en firehjulstrukken elbil. Med træk på alle fire hjul, skulle man tro, at det var slut med at lave “burnouts”, men man kan slå systemet over, så det kun trækker på baghjulene, og så er "burnouts" en smal sag. De to motorer yder tilsammen 536 hk og et knusende drejningsmoment på 1.200 Nm. Det hele fodres af et 64 kWh-batteri.