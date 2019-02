Byg din egen muskelbil i klodser

"Lakken" er mørkeblå med hvide Le Mans striber. I snuden sidder en "rigtig" Mustang-hest, de 5-egede fælge er svøbt i gummi - og åbner du motorhjelmen, er der udsyn til en blå V8'er med luftfilterkasse, flankeret af et batteri og et par tårnstivere.



I kabinen finder man flotte "læder"-sæder, en Hurst-lignende gearvælger og et styretøj, som kan dreje forhjulene. Bagpå er der udsyn til et par vellignende baglygter, fire udstødningsrør og "GT" emblem.