Brugttest: Ford Fiesta ST, en ægte GTI

Legetøj til mænd

Ford Fiesta ST er en af de sjoveste biler, der kan købes for menneskepenge. Det er et af de køretøjer, hvor en tur til bageren nemt kan forlænges med 40 kilometer ad snoede landeveje. En af de biler, hvor konen konstant skælder ud, for hvad dælen skal man med sådan en hård undervogn. Men konens brok glemmer du hurtigt bag rattet. Køreklar vægt er kun 1.175 kg. Motoren taget direkte fra Mondeo. Den er stor, brummende og har uanede mængder trækkraft i det lille karrosseri. Det hele går op i en højere enhed, og fordi Ford huskede på, at man ikke kan få alverdens kræfter igennem forhjulene, går det hele ikke op i røg. Tværtimod, det hele ender i uspoleret køreglæde.

Fiesta var i umindelige tider Ford’s mindste model, indtil Ka’en kom til verden.