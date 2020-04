Shit, hvor er den FED! Arctic Trucks på Island bygger monster-Ford

Bilen er baseret på en F-150 i Lariat-trim, der er monteret med nye dæk udviklet i et samarbejde mellem Arctic Trucks og finske Nokian. Dimensionen er 475/70R44, og hvert dæk er 47,5 cm bredt, 109 cm højt og vejer 70 kg uden fælg. Gummicompund og mønster er udviklet på basis af Nokian's Polar Expedition dæk.

Hjulkasserne er udvidet for at gøre plads til de store dæk, og for at overholde kravene til at blive indregistreret til gadebrug.