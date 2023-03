Fisker fremviser BILLIG elbil

Hvad ved vi om Fisker Pear?

Foruden videoklip af prototypen og få digitale pressefotos, har Fisker været sparsomme med informationerne om den nye Pear.

Pear kommer til at have en længde på omkring 4,5 meter og have fem sæder, hvilket betyder, at den størrelsesmæssigt kommer til at skulle måle sig med eksempelvis VW iD.4.

Samtidig har Fisker selv meldt ud, at ambitionerne for bilen er, at den skal være et billigt, grønt og overkommeligt transportmiddel til især urban transport. Prisen vil derfor starte ved 29.900 amerikanske dollars, hvilket svarer til ca. 208.000 kr - langt billigere end nogle elbiler på det danske marked. Pear kan reserveres nu på Fisker's hjemmeside.

Af Inputmag.dk fremgår desuden en håndfuld ekstra informationer.

“Den planlagte lancering og produktionsstart er sat til næste år. Fisker har temmeligt høje produktionsmål – han håber, at den årlige produktionsmængde af Pear bliver på en million biler i 2027,” skriver Input.dk.

Selvom produktion i første ombæring er begrænset til USA, er det nærliggende at forvente, at Fisker med så høje produktionsmål også har en Europæiske produktion af Pear i sigte.

Det er småt med tekniske data indtil videre, men Input skriver, at Fisker Pear vil kunne fås med flere forskellige batteristørrelser, hvoraf den største vil skabe en rækkevidde på 480 km.