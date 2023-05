Kunderne har lagt 35.000 kr for en Fisker Ocean, men hører intet om levering

Intet svar

Jonathan, der ikke ønsker at få sit efternavn nævnt, forklarer, at han er mere utilfreds med den manglende kommunikation fra Fisker, end han er med selve forsinkelsen.

"Jeg havde fået at vide, at der var levering i 1. kvartal 2023, men det var der så ikke. Og jeg hørte ikke mere fra dem, Man lidt irriteret over, at der ikke kom noget information. Og hver gang, man skriver en email, så får man et høfligt svar tilbage med, at de ikke kan sige andet, end at alle bilerne er udleveret inden slutningen af september,” siger han.

Jonathan fortæller, at han var en af de første til at køre til Taastrup for at prøvekøre Fisker Ocean, da man åbnede et showroom i april.