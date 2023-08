Fisker på vej med pickup og nye modeller

Kunderne har lagt 35.000 kr for en Fisker Ocean, men hører intet om levering

Danskere, der har bestilt en Fisker Ocean One, hører intet fra Fisker. Og det er ærgerligt, for der er egentlig forståelse for forsinkelserne, men den manglende kommunikation er frustrerende, fortæller to danske Fisker-kunder. OBS: Artiklen er opdateret den 22. maj med information om, at de danske Fisker-kunder har fået besked om, at de får bilen udleveret mellem den 14. og 30. juni.