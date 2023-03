Hvornår kommer Ocean til Danmark? Fisker misser ENDNU en deadline

To biler på dansk jord

Faktisk er der allerede som minimum to Fisker Ocean i Danmark. De to biler står i Fisker’s kommende showroom i Taastrup, men bilerne må ikke prøvekøres endnu. Bil Magasinet erfarer, at den ene af bilerne er produceret som en af de første, da Fisker startede produktionen i november sidste år, mens den anden er nyproduceret.

Fisker's showroom er endnu ikke åbent, men de forventer at åbne for kunder kort inden leveringerne begynder i marts. Stedet – der ifølge Fisker ikke er en forhandler – skal fungere som showroom og leveringssted. Når de åbner, vil det være muligt at prøvekøre bilerne.

Derudover erfarer Bil Magasinet, at det ikke vides, hvor mange showrooms Fisker vil åbne i Danmark - eller hvor i landet for den sags skyld. Kunder, der allerede har forudbestilt en Ocean, må derfor væbne sig med ekstra tålmodighed, inden Fisker melder ud, hvordan leveringen af deres biler skal foregå.