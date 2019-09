Vmax-legende: Appelsin-Punto

Ikke helt nemt

For otte måneder siden gik Allan Andersen fra Århus ind til den lokale Fiat-forhandler og sagde:

- Stik mig fluks din bedste Fiat Punto!

Kort tid efter havde han en 130 hk skriggul Fiat Punto HGT hjemme i garagen. Hvad gør man så? Man begynder naturligvis at skille den ad. Nogen ville måske mene, at det var sindssygt at gøre med en sprit-ny bil. Men ikke Allan. Han begyndte straks at spartle låsene ud og montere bagskørt, sideskørter og frontspoiler, som alt sammen blev spartlet ud, så det hele kunne få et så hel-støbt udseende som overhovedet muligt. Samme tur fik det fede Ford Focus WRC- agtige scoop i fronthjelmen og de rally- inspirerede cup-spejle.

Da Allan gik og lurede på sin ombyggede Punto, fik han en umådelig trang til at gøre noget ved det kedelige firkantede tankdæksel. Han synes ikke det skulle være firkantet - nej, det skulle være rundt og i aluminium. Så spartlen kom endnu engang i aktion, og med et fantastisk resultat til følge. Men som Allan selv siger:

- Det var sgu ikke helt nemt at få et fabriksbygget firkantet hul til at blive rundt. Og så især et tankdæksel, der gerne skal være lukket helt til.