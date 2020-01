Nu vil Fiat også have hybridbiler på programmet

I forhold til den nuværende 1,2-liters benziner med 69 hk skal den nye mildhybrid-drivline sænke CO2-udslippet med 20 procent i Fiat 500 og op til 30 procent i Panda City Cross – uden at det går ud over præstationerne.

Den nye motor får ifølge Fiat en lyd- og vibrationssvag start af forbrændingsmotoren ved køkørsel og stop'n'go-kørsel, og lever op til de strengeste udledningsnormer.

Drivlinen har en 3-cylindret benzinmotor uden turbo på 1.0 liter. Den har to ventiler pr. cylinder og kædetræk, vægten er på blot 77 kg og ydelsen 70 hk ved 6.000 o/min og 92 Nm ved 3.500 o/min.

Elmotor monteret oven på benzinmotoren

Elmotoren er monteret direkte oven på benzinmotoren, og bliver drevet af en rem. Systemet genvinder energi, når bilen bremser eller decelererer, og lagrer det i et lithiumbatteri med en kapacitet på 11 Ah.

Energien bruges til at genstarte motoren ved køkørsel og til at assistere motoren, når bilen accelerer. Den nye mildhybrid er kombineret med en 6-trins manuel gearkasse, og motorenheden er sænket 45 mm for at give et lavere tyngdepunkt og for at sikre, at bilen ligger bedre på vejen.