Nu bliver den nuttede Fiat 500 også elektrisk – sådan da

Hvad er nyt i Fiat 500?

Ud over det lille skilt på bagsmækken med teksten ”Hybrid” er det ikke lige til at se, at det ikke blot er endnu en Fiat 500 i flokken. Det er nemlig under huden, at de interessante ændringer gemmer sig. Her har Fiat 500 fået ny 12V mildhybrid-drivline med den nye 3-cylindrede Firefly-benzinmotor som hovedattraktion.

Benzinmotoren assisteres af et lille lithiumbatteri, der sørger for ekstra 3,6 kW, svarende til ca. 5 hk, under acceleration i byen. Sværere er det for de 70 hk at hive 500 Hybrid op i hastighed på motorvejen, hvor indersporet stadig er din bedste ven.

Det hele drives igennem en optimeret 6-trins manuel gearkasse, der fungerer fint men også er eneste mulighed i 500 Hybrid. Sættes gearkassen i frigear under 30 km/t slukkes motoren og batteriet sørger for at holde gang i de elektriske systemer. Samlet giver mildhybridsystemet en besparelse på en enkelt km/l sammenlinget med Fiat 500 med 1,2-liters benzinmotor. Forbruget for 500 Hybrid er opgivet til 18,9 km/l.