Hvad er nu det?! En Fiat Tipo crossover?!

Facelift af Fiat Tipo

Hidtil har man kunnet få Fiat Tipo i en 5-dørs hatchback og som stationcar, men i forbindelse med et facelift kommer der nu også en crossover-version. Den hedder Fiat Tipo Cross og har udgangspunkt i den regulære Fiat Tipo.

Udover detaljer som plastikskærme og nye kofangere tilbyder Tipo Cross en let øget frihøjde og en mere oprejst siddeposition. Der er altså en fysisk fordel ved at vælge Cross frem for de øvrige Tipo'er. Drivlinerne er dog delt igennem de forskellige typer, men også her, har Tipo modtaget en opdatering.