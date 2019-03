Fiat trænger til nye modeller: Er det den nye Panda?

Rækkevidde på op til 500 km

Som standard har bilen et fabriksmonteret batteri med en rækkevidde på 100 km. Hvis der er behov for en længere rækkevidde, kan man købe eller leje op til tre ekstra batterier, der hver forlænger rækkevidden med 100 km.

De ekstra batterier installeres under bilen, og en glideskinne, der understøtter og forbinder batterierne, gør både installation og afmontering hurtig og nem. Et ekstra batteri til montering under sædet er også tilgængeligt. Det kan sættes i og tages ud i egen garage på samme måde som batteriet på en moderne elcykel. Den samlede rækkevidde, der kan opnås, er dermed 500 km.

Bilen er designet, så tyngdepunktet ligger nøjagtigt mellem de to aksler. Det betyder, at køretøjets vægtfordeling og -håndtering er uændret, uanset antallet af installerede batterier. Bremsesystemet er dimensioneret for at sikre maksimal nedbremsning, også med fuld last.