Fiat bygger Scalextric-bane i fuld størrelse

Teknologiens potentiale

Teknologien kunne potentielt løse elbilens problem med langsom opladning, og desuden kunne elbilerne have mindre batterier end ellers.

Batterierne er både den dyreste og tungeste komponent i en elbil, så mindre batterier er at foretrække. Der er flere projekter, der undersøger mulighederne for teknologien, men Stellantis er de første til at teste teknologien i denne størrelsesorden.