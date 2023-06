Rygterne om Fiat's død er stærkt overdrevne

Jeep under kølerhjelmen

Lidt ved vi alligevel om den, da den deler platform med Jeep Avenger. Derfor forventer vi, at Fiat 600e kommer til at dele teknologi med Avenger. Det betyder, at den bliver forhjulstrukket med en 156 hk elmotor og et batteri på 51 kWh, der i Jeep'ens tilfælde giver en rækkevidde på 400 km.

Designet og proportionerne minder meget om 500X, og det er kun designet, vi kender med sikkerhed før præsentationen. Den kan dog ikke være langt væk, da den har kørt rundt i reklamevideoen, der kan ses her.