Fremtidens Fiat 500 er landet, og den bliver 100 pct. elektrisk

Fiat 500e kan bestilles i dag

Den nye Fiat 500e kan bestilles allerede i dag og vil få en europæisk pris på 280.000 kr. Da der kun er en lille afgift forbundet med en elbil af denne type, kan du regne med, at den kommer til at koste omkring 300.000 kr., når den lander på dansk jord. Det gør, at den kommer til at kæmpe mod bl.a. Honda e, og den nye Mini Electric.