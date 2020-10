6 ting du skal vide om den nye eldrevne Fiat 500e

1. Hvad er det for en bil?

Fiat 500e er en helt ny Fiat-model på trods af navnet. Ifølge Fiat er 96 pct. af komponenterne nye.

Bilen er større end Fiat 500 med almindelig brændstofmotor - både i længden, bredden og højden. Akselafstanden er øget med et par cm og foran i kabinen er der 5 cm mere luft i bredden, så den føles mere rummelig bag rattet.

Fiat 500e er baseret på en ny platform, hvor batterierne er en del af konstruktionen i bunden af bilen.

Den elektriske Fiat 500 kommer som klassisk hatchback og cabriolet med stoffoldetag. Derudover overrasker Fiat med introduktionen af en 3+1 variant, som har en ekstra baghængslet dør i passagersiden.

2. Tre udstyrsversioner

Du kan få den nye Fiat 500e i tre forskellige udstyrsversioner: Action, Passion og Icon.

Indstigningsmodellen Action har et lille 23,8 kWh batteri og savner bl.a. den store infotainmentskærm. Men ellers er den rimelig pænt udstyret. Forventningen hos den danske Fiat importør er dog, at den mest populære model bliver Icon, som har et 42 kWh batteri og er mere veludstyret. Passion har også det store batteri.

En specialversion kaldet ”la Prima” sælges som en første version af Fiat 500e, hvor alt hvad der findes af udstyr fra hylderne i Torino er smidt i bilen.