En smart investering? Fiat betaler dig for at køre pænt

Vil du være med?

I finansverdenen siger man, at der ikke findes gratis frokost, og du betaler for dine Kiricoins ved at Fiat modtager en masse information om din kørsel. Fiat beskriver Kiricoin-ordningen, der døbes eMobility, som et tilbud, og således forventes det, at man selv kan beslutte, om man vil deltage.

Vil man deltage, skal man sikre sig to ting: At ens FIAT 500e er opkoblet til Fiat's nye infotainmentsystem, Uconnect 5 og Uconnect Box, og at man er ejer og bruger af enten en iPhone eller en Android-mobil med FIAT 500e-appen.