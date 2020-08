2 | Fiat Special Mefistofele II (1908)

Dette monster er opkaldt efter dæmonen i stykket 'Faust'. Og med god grund - for bilen startede livet som en Fiat SB4-racer, men på et tidspunkt valgte den engelske racerkører Ernest Eldridge at smide en A.12 motor i, som Fiat på det tidspunkt producerede til fly.

Slagvolumen var på absurde 21,7 liter fordelt over seks cylindre. Motoren producerede 320 hk, og det var nok til, at den dæmoniske bil, samt den dertilhørende vanvittige englænder, kunne sætte rekorden for verdens hurtigste bil i 1924.

Farten var 235 km/t over en kilometer, og forøvrigt sidste gang, at en hastighedsrekord blev sat på offentlig vej.