Verdens største Ferrari-team er dansk

Hvad får en bilforhandler til at bruge et betydeligt beløb på at drive et racing-team? Vi spørger Allan Jørgensen, der er servicechef hos Formula Automobile og teamchef hos Formula Racing i Lyngby nord for København.

Er det rigtigt, at I er verdens største Ferrari-team?

"Ja, vi er dem, der har flest biler i mærkeserien Ferrari Challenge, og vi har indgået et samarbejde med Ferraris fabriksteam. De har ekspertisen og folkene, så vi ikke skal bruge vores mekanikere i Danmark, når vi er ude at køre race. Jo større team, des flere hænder er der til at servicere og supportere, når det er nødvendigt."

Hvor mange biler og kørere har I?

"I 2018 havde vi ti kørere i Challenge-serien, hvor vi vandt et verdensmesterskab, et europamesterskab og det samlede teammesterskab. Derudover har vi haft kørere i testdagen Club Challenge som en slags indføring i Challenge-serien. Vi er et dansk team, men har kørere fra hele verden."