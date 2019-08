Verdens grimmeste Ferrari

I bilkredse har Ferrari nærmest mytisk status. Folk forventer, at en bil monteret med den stejlende hingst på snuden er både hurtig, rød og smuk som en italiensk supermodel. Men sådan behøver det ikke altid at være – i hvert fald ikke, hvis du spørger det italienske designhus Zagato.

Baseret på den smutte Ferrari 330 GTC

Bilen på billederne er et eksempel på netop det. Den startede sit liv som en standard 330 GTC, der blev leveret til sin første amerikanske ejer i 1967. I 1972 blev bilen dog involveret i et mindre uheld, og den blev solgt tilbage til importøren, der ville fikse skaden. Luigi Chinetti, som den amerikanske importør hed, så bilens bukkede metal og øjnede en mulighed.

Han sendte derfor hele bilen til Italien, hvorefter han ringede til Zagato og bad dem om at tegne og montere et helt nyt karrosseri på bilen, som kunne tiltrække lidt opmærksomhed. I 1974 var resultatet klar til at blive vist frem for verden, hvilket skete på biludstillingen i Genève. Den tidligere ejer af bilen så den og blev helt forelsket i det nu meget unikke køretøj. Han købte den tilbage og beholdt den indtil 90’erne.