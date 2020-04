Find bare læderet frem: VERDENS ENESTE Ferrari 250 GTE-politibil er til salg

Spatafora's sorte 250 GTE Polizia var i tjeneste de næste seks år i Rom, hvor den opnåede status af legende og var kendt af alle drenge i Italien. Kombinationen af Armando Spatafora og hans sorte Ferrari på nattevagt var så kendt, at det blev et statussymbol i Roms kriminelle underverden at have kørt fra ham!

#3999 gik på pension fra politiet sidst i 1968 og blev så anvendt til at transportere blodprøver mellem Rom og Napoli. Rygterne sagde, at den kunne klare den 200 km lange strækning på bare 50 minutter. På trods af den utrolige historie blev bilen solgt på en auktion for hærens overskudslager i 1972.