Verdens BEDSTE studiejob?! Vi sender Emma til Italien for at køre 1.000 hestes Ferrari!

Vi tør godt påstå, at det er verdens bedste studiejob at være studentermedhjælper på Bil Magasinet - spørg bare studentermedhjælper Emma Steensen, der lige har været på Ferrari’s egen bane, Fiorano, for at køre både F8 Tributo og SF90 Stradale Assetto Fiorano.