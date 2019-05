Triumf for Mikkel Mac: Vinder i Ferrari 488 GT3 på Monza

Mikkel Mac: En fantastisk afslutning

"Jeg var bange for, at vi havde dummet os og kørt en omgang for meget, men idet jeg drejer ind til pitlane kommer der full course yellow, hvilket betyder, at vi minimerer vores tidstab i pitten. Det var perfekt timing, med andre ord, og da jeg kommer tilbage på banen, har vi føringen," forklarer Mikkel Mac.

"Jeg havde dog nogle GT-biler foran mig, og det var først, da teamet meldte over radioen, at jeg faktisk var en omgang foran, at det gik op for mig, at jeg blot kunne fokusere på at køre bilen sikkert i mål. En fantastisk afslutning, som virkelig viser teamets styrke. Og ikke mindst en god revanche efter skuffelsen på Paul Ricard i sidste måned, hvor en tidsstraf fratog os sejren."