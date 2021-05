Triumf for dansk motorsport: Nicklas Nielsen vinder 6-timers løbet på Spa-banen

Jan Magnussen gennemførte på Spa

Jan Magnussen, Anders Fjordbach og Dennis Andersen blev udfordret på farten i årets første afdeling af verdensmesterskabet i sportsvogne, FIA World Endurance Championship.

Den danske trio fra High Class Racing startede på en 13. plads i LMP2-klassen og sluttede fire positioner højere.

Anders Fjordbach lagde ud med at køre sig helt frem til en ottendeplads under starten, men trods en god strategi og effektive pitstop under det seks timer lange løb, lykkedes det ikke for danskerne at holde sig blandt de hurtigste i LMP2-feltet. Det var Jan Magnussens debut for teamet, og den firedobbelte Le Mans-vinder fandt sig hurtigt til rette i den dannebrogsfarvede Oreca-racer, som imidlertid blev udfordret af konkurrenterne på den mere end syv kilometer lange kuperede racerbane.

"Det var naturligvis ikke det resultat, vi havde håbet på, men vi tager alligevel nogle gode ting med os fra Spa-Francorchamps. Det har været en meget lærerig uge med et intensivt testprogram, inden vi for alvor begyndte forberedelserne til første afdeling af verdensmesterskabet. Vi vidste fra begyndelsen, at vi manglede fart på langsiderne, men som løbet udviklede sig, lykkedes vi med at finde mere og mere performance i bilen, blandt andet ved at arbejde med dæktrykket," lyder det fra Jan Magnussen.