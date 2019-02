Suveræn sæsonstart i Bahrain for dansk Ferrari-team

Hvad gør Bil Magasinet-læsere, der vil ind i motorsport?

"Det er afgørende at vælge en serie, som har opmærksomhed fra de rigtige personer, hvilket Ferrari Challenge er et godt eksempel på. Derudover er det essentielt, at man har den rigtige rådgivning fra personer, som helt oprigtigt vil det bedste for køreren."

Hvad kan du tilbyde nye partnere fra dansk erhvervsliv?

"Formula Racing samarbejder med forskellige aktører i det danske erhvervsliv, hvilket vi er stolte af. Vi kan tilbyde synlighed over for et ekstremt købestærkt publikum i både Danmark og Europa og bestræber os på, at alle partnere føler, at de er med på holdet".