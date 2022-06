Største Ferrari-fest i Danmark nogensinde: Oplev mere end 180 biler i weekenden

Kører du selv med?

"Ja, det kan du tro. Vi har en meget aktiv bestyrelse i Ferrari Owners Club Denmark, og selvom vi har brugt utroligt mange timer på at arrangeret dette event – som i øvrigt er blevet udsat to gange grundet verdenspandemien – så glæder vi os lige så meget til at være med, som de andre deltagere. Jeg deltager selv i min California T, som jeg kun haft i to måneder. Jeg har tidligere ejet en 360 Spider og en 599 GTB, men med tre børn blev tiden inde til at prøve noget med et bagsæde og plads til at nyde turen med hele familien. Samtidig er jeg helt viden med farven – den er Tour de France-blå, og det tog mig en hulens tid at finde et eksemplar den rigtige farvekombination. De fleste mener, at en Ferrari skal være rød – men min skal altså være blå!".

Under træffet vil der blive afholdt en velgørenhedsauktion, hvor et antal samarbejdspartnere og sponsorer donerer produkter, som udloddes til højestbydende. Overskuddet går ubeskåret til Børnecancerfonden, som er med til at sikre omsorg og bedre behandling for hundredvis af børn, der hvert år er i behandling for kræft.

Helsingør Kommune bidrager også

"Vi er imponerede over det utrolige arbejde, som Ferrari Owners Club har lagt i samarbejde med Helsingør Kommune for at skabe rammerne for dét, som vi roligt tør kalde for den største Ferrari-fest i Norden nogensinde. Vi er taknemmelige over, at vores ambassadører deler deres entusiasme med andre, og i dette tilfælde bliver det med udstilling, paradekørsel og et velgørenhedsarrangement. Mærket er italiensk, og bilerne er fra Maranello, men der er ikke desto mindre lagt op til en sand folkefest i Helsingør," lyder det fra CEO hos Formula Automobile, Jesper Viskum Schak.