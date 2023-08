Skrotbunke skal sælges – forventes at indbringe 11 millioner kroner!

Unik ferrari på tilbud

Her er et håndværkertilbud af de helt store, for det har aldrig været billigere at købe en af kun 13 Ferrari 500 Mondial Spider af Pininfarina fra 1953. Det eneste problem er, at du får lov til at bygge hele bilen selv, da denne restaurering kræver lidt mere end bare maling.

Alligevel skal denne skrotbunke under hammeren i næste måned hos RM Sotherbys, hvor den forventer at indbringe mellem 8-11 mio. kr.

Ferrari 500 Mondial blev introduceret efter Alberto Ascari vandt Formel 1 i 1952-53. Den store V12-motor blev udskiftet til en fircylindret motor for at spare på vægten. Alligevel leverede den 172 hk, hvilket var mere end V12'eren.