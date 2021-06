Se billederne: Ferrari's lille ny er på vej

Mindst 700 hk

Inklusive hybridløsningen ventes effekten ikke at blive under 700 hk, hvorved den nye lille Ferrari centermotorracer placerer sig direkte over for McLaren nye Artura, der også benytter en 120 graders V6-motor i en hybridløsning med en systemeffekt på 680 hk.

På sigt ventes F171 at afløse F8 Tributo.

Spionbillederne er taget omkring Ferraris fabrik i Maranello. At det overhovedet er sket antyder, at den nye model bliver præsenteret senere i år, som en 2022-model.