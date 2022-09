Så er den her: Verdens første 4-dørs Ferrari

Højbenet med ideel vægtfordeling

Trods sit højbenede udtryk har Ferrari angiveligt lagt store kræfter i at gøre den til en ægte Ferrari.

Motoren ligger bag forakslen, så det bliver en frontcentermotor, og den 8-trins dobbeltkoblingsgearkasse ligger ved bagakslen, hvorved vægtfordelingen mellem for- og bagaksel bliver næsten ideelle 49/51.

Selv om bilen er højbenet, er der gjort meget for at sænke bilens tyngdepunkt, blandt andet med tag i kulfiber, ligesom Ferrari angiveligt har arbejdet intenst med aerodynamikken, også under bilen bund, selv om dette må være den hidtil højeste Ferrari.