Nej, det er ikke photoshop – nogen har faktisk bygget en Ferrari limousine!?!

Verdens mærkeligste limousine

Her er en Ferrari 360 Modena – Limousine!?! Eller skal vi hellere kalde det, for hvad det er? Penge lige ud af vinduet.

Hvor om alting er så har nogen taget sig den tid, der tager at voldtage en Ferrari 360 Modena. Og vi mener andet end bare at smide et sæt 22″ hjul på.

Bilen på billederne begyndte livet i England, men blev senere importeret til Australien. Hvor det gik helt galt, skriver boosted.dk.

Den centermotoriserede italiener kan nu i stedet for blot to personer fragte helt op til otte! Altså fordi nogen har fået den gigantiske hjerneblødning at forlænge den.