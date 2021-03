Ferrari 812 GTS spider får Mansory-behandlingen - gudesmuk eller gyselig?

Udseendet fra Stallone GTS deler vandene

Mansory tilbyder allerede forskellig tuning til tre Ferrari modeller: 599 GTB, F12 og 812 Superfast. Stallone GTS er tilsvarende til den nylig præsenteret Ferrari 812 Spider. Interiøret er en skrigende blå og hvid læderkombination. Rattet er specialdesignet til modellen og pedalerne er aluminium.

Udvendigt har Mansory monteret et meget aggressivt skørtesæt. Det involverer blandt andet at de nye afgangsrør deler pladsen med en overdramatisk diffusor. Mansory har givet modellen forskellige gæller på bagenden og siden, samt forskellige gitre og ventilationskanaler. Hvad der selvfølgelig stjæler alt opmærksomheden er den gigantiske bagvinge, der bærer den italienske tricolore.

Der er kommet 21" alufælge foran og 22" alufælge bagved, for at øge dens hældning i profilen. Her får i lidt flere billeder så i kan nyde/væmmes ved designet.

Den er klar allerede i løbet af i år.