Lettere brugt LaFerrari-motor sat til salg

På Ebay kan du finde alt til salg - næsten i hvert fald. Så hvis du tilfældigvis står og mangler en 6,3-liters V12-motor med 800 hk, er Ebay det rette stedet at lede. I hvert fald forsøger en amerikaner at sælge en næsten fabriksny LaFerrari-motor. Vedkommende forlanger 800.000 dollars for motoren, hvilket svarer til 5,3 millioner kroner.

Hvor motoren oprindelig stammer fra melder sælger ikke noget om. Det er i det hele taget ret sparsomt med oplysningen taget i betragtning, at vedkommende forlanger så mange penge for motoren. Dog oplyser sælgeren, at motoren kun har kørt lige over 30 km, og at Ferrari angiveligt ikke kommer til at producerer flere LaFerrari-motorer som reservedele. Derfor mener sælgeren også, at det er et godt køb.

Har været til salg i 2017

Måske mest interessant er, at denne motor har været til salg en gang før. Det var i 2017 og her var prisen en helt anden. Dengang var prisen 1,9 millioner danske kroner. Om det er samme sælger, der endnu engang forsøger at komme af med den eller den faktisk blev solgt dengang, det vides ikke.

Men lykkes det, at få den solgt til 5,3 millioner kroner, så har vedkommende scoret kassen. Men hvor mange af de 710 LaFerrari-ejere der står og mangler en motor? Formentlig ikke ret mange.