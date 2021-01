Ferrari 488 GTE består af svimlende 1.677 dele, som hver især skal sættes på plads, plastres i klistermærker og sættes på udstilling. Det er altså ikke for sjov, at LEGO ikke anbefaler børn og barnlige sjæle under 18 at gå i gang med sættet.

Produktet er 13 cm højt, 48 cm langt og 21 cm bredt, og er dermed en udstillingsgenstand, enhver Ferrari-fan vil nyde synet af.