Hvem kan løse mysteriet om Saddam Husseins søns forsvundne Ferrari F40?

Flere mener at have spottet den...

Af kommentarfeltet til Ratarossas video om bilen fremgår det blandt andet, at en irakisk samler købte bilen så sent som sidste år, men at selvsamme samler i dag er død.

Andre mener at have set bilen i byen Erbil i det nordlige Irak.

Der skulle endda findes klip på Facebook, der viser bilen kørende rundt i det mellemøstlige land.

Ratarossa er så opsat på at finde bilen, at han har lavet en hel hjemmeside i jagten på bilen. Hvis du ved noget, kan du sende et tip ind. Det er også her, at man kan se de sidst kendte billeder af bilen. De er fra 2012.