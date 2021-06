Inspiration fra LaFerrari

Ferrari 296 GTB er udstyret med en aktiv spoiler. Spoileren er inspireret af LaFerrari, og er integreret i bagkofangeren. Ideen med Ferrari’s nye 296 GTB er, at det skal være en sjov bil at køre. Af samme årsag har Ferrari fokuseret på at opnå meget downforce for derved at øge køreegenskaberne i sving og mindske bremselængden.