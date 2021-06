Det plejer at gå ud over en uskyldig Ford Cougar eller Toyota MR2, når en fingernem ungersvend forvandler et gammelt vrag til en Ferrari-efterligning med mere eller mindre held.

En læser gjorde os for få dage siden opmærksomme på en annoncen på den svenske side Blocket.se for denne replika, der sætter nye standarder for superbils-plagiat, for byggeklodserne er eksotiske i sig selv.