Genfortolket ikonisk Ferrari 250 GTO

Der er nogle biler, som er så sjældne og ikoniske, at priserne er eksploderet – en af dem er Ferrari 250 GTO, som er ved at være meget tæt på at koste en halv milliard kroner! Hører du til dem, som synes at prisen er en anelse over budget og bilen er for gammel, så er dette måske et alternativ.

Det lille italienske designfirma, Ares Design, har taget udgangspunkt i de ikoniske former og lavet en ny fortolkning. Bilen er stadig ikke 100 pct. produktionsklar, men den overordnede form kommer ikke til at ændre sig.

Donerbilen er enten en Ferrari F12 Berlinetta eller den nye Ferrari 812 Superfast. Man beholder alle de mekaniske dele, og arbejder udelukkende med karrossen, for at frembringe den ikoniske 250 GTO-form.