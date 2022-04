Formel 1-kører har fået stjålet VANVITTIGT dyrt ur direkte fra armen

Ferrari's stjerne Charles Leclerc

Charles Leclerc har startet Formel 1-sæsonen i 2022 som en vinder. Han har efter tre løb næsten dobbelt så mange point som nr. 2 i individuelle point. Ferrari er desuden ubetinget den hurtigste bil, hvis man medregner alle Redbull's tekniske problemer.

Leclercs perfekte 2022 er dog blevet spoleret, da han i optakten til weekendens løb på hjemmebane i Imola, mens han stod og skrev autografer, blev bestjålet. Det foregik mens han var i den lille italiensk by, Viareggio i Toscana privat med venner og hans personlige træner Andrea Ferrari. Mandag aften kl. 22 blev de spottet af nogle fans, der ville have de obligatoriske selfies og gruppebilleder. Efterfølgende indså Leclerc hurtigt, at hans unikke ur var stjålet.