Første test: Ferrari Roma er den smukkeste hingst i stalden

Hvordan kører den nye Ferrari Roma?

Det går vi i dybden med et i kommende nummer af Bil Magasinet, men du skal ikke snydes for et par indtryk her.

Vejene i Piemonte er så forrædderiske glatte, at motorcykel-turister finder et andet sted at æde skarpe sving. Vi starter derfor langsomt ud. Den 620 hk super-GT virker ikke fornærmet over det fredelige tempo.

Roma’en smyger sig afslappet gennem bytrafik med bløde, rykfri gearskift og en undervogn, der labber rustik asfalt i sig uden at ødelægge komforten. Styretøjet er som altid i en Ferrari let og præcist, men måske også mindre nervøst – Roma'en slapper virkelig af, når du cruiser afsted.