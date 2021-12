Første gang på dansk jord: Ferrari 288 GTO vs. F40

Vi ved, hvordan du har det lige nu: Julen står for døren, og i virkeligheden har du bare brug for en pause fra gaveræset og brunkagespisningen, hvor du kan sætte dig ned med din iPad og nyde en go’ video på YouTube. Frygt ej, for vi har løsningen til dig.

I det seneste afsnit af Formula TV, som den tidligere Bil Magasinet redaktionschef, Anders Richter, står bag, bliver to Ferrari-legender sat sammen på en aflukket lufthavn i Danmark.

288 GTO og F40 i lufthavn på Lolland

Det er første gang nogensinde, at der er landet en Ferrari 288 GTO i Danmark, og det er aller, allerførste gang, at vi har set en 288 GTO møde sin efterfølger, Ferrari F40 her i kongeriget. Bilerne samles i Lolland Falster-airport, som er samme lufthavn, Zenvo bruger til at testkøre sine biler.

Ja, der er ikke andet for, end at se denne video nu, eller få den skrevet på to-do-listen til juledagene. Se seneste afsnit af Formula TV herunder, og husk at Bil Magasinet også laver videoer hver måned, som du kan se direkte på vores YouTube-kanal lige hér: