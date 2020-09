Vi besøger stedet, hvor de lever af at skære i Ferrari'er

Det startede med luksusbiler

Doug Axt startede med at ophugge luksusbiler inden for mange mærker, men fandt ud af, at der var økonomi i at specialisere sig. Først i Ferrari, men inden for de seneste år har han også taget Maserati ind. Det gælder primært modellen 3200 og 4200 fra 1998 til 2007, men et par Quattroporte’r er også blev splittet ad og lagt på lager.